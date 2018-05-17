Kemer’e asırlık zeytin ağaçları

Kemer’i turizm sezonuna hazırlayan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kemer 1 Kavşağına çiçek ve fidan dikiminin yanı sıra yaşları 150 ila 250 arasında üç adet zeytin ağacı dikti.

Atatürk Caddesi’ne 25 bin çiçek

Kemer’in yaz aylarında daha estetik ve güzel görünmesi için yoğun bir tempoyla çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bin 950 metre uzunluğundaki Atatürk Caddesi’nde de çiçeklendirme ve peyzaj çalışmaları da yapıyor. Bu kapsamda Atatürk Caddesi’ne 3 bin 100 metrekare çimlendirme, 160 ağaç dikimi, bin 234 bitki dikimi, 25 bin mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirilecek.