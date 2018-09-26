Kemerle intihara teşebbüs eden İngiliz turist 7 gün sonra öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel odasında kemerle kendisini asarak intihara teşebbüs ettiği iddia edilen İngiliz erkek turist, 7 gün sonra öldü.

Olay, 18 Eylül tarihinde Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldız bir otelde meydana geldi. Tatil yapmak için Alanya'ya gelen Anthony Wesley Sykes (34) iddiaya göre otel odasında bilinmeyen bir neden dolayı eşiyle tartıştı. Daha sonra kaldıkları odayı terk eden eşi bir sürü sonra geldiğinde kocası Sykes'i pantolon kemeriyle boyunda asılı vaziyette görünce durumu otel yetkililerine bildirdi. Otel yetkilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sykes'i bulunduğu yerden alarak ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine sevk etti. Yoğun bakım servisinde 7 gündür tedavisi süren İngiliz turist bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen öldü. Sykes'in cesedi savıcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.