KEMİAD Başkanı Kurga: “Kemer turizmde her zaman ilklerin öncüsü olmuştur”

Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özür Kurga, Kemer'in turizmde bir lokomotif olduğunu, bölgenin 4 Milyonun üzerinde yerli ve yabacı turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.

KEMİAD Başkanı Özür Kurga, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Kemer'in turizmde bir lokomotif olduğunu ve ilk planlanmış turizm bölgesi olduğuna dikkat çeken Başkan Kurga, “Kemer, ülkemizin ilk planlanmış turizm destinasyonudur. 1980'li yıllarda turizmin ilk başladığı noktadır. O günden bu güne gelişerek devam eden turizm, bölgemizde de vazgeçilmez durumdadır. Halen ilçemizi 4 Milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir. Bölgemiz gerek doğal yapısı, gerekse de tarihi alanları ile ziyaretçileri cezbetmektedir. Kemer'i son dönem Rus turistlerin yoğun olarak tercih ettikleri bir bölge olarak görüyoruz. Ayrıca dünyanın dört bir yanından ve özellikle Kuzey Avrupa ve Orta Avrupa Ülkelerinden de misafirlerimiz Kemer'i tercih etmektedirler. Bol güneşi, muhteşem deniz ve dağları, tarihi alanları, tesisleri ve tatil için sunulan her türlü imkanları ile gelen misafirlerimizi ağırlamaktan son derece memnuniyet duymaktayız. Yıllardır Türkiye Turizm sektöründe ilklerin öncülüğünü yapan Kemer, günümüzde de hala Türk turizmi için çalışmalarını özveri ile sürdürmektedir” dedi.

Turizmin dünyanın en barışçıl olgusu olduğunu ifade eden Özgür Kurga, “Turizm, dünyayı birleştiren, insanları bir araya getiren ve dostluğu çağıran, gelişmişliğin, refahın, uzlaşma kültürünün en önemli gerçek gücüdür. Toplumsal zenginlik ve barışa vesile olması dileğiyle 27 Eylül Dünya Turizm Gününü kutluyorum. Dünyanın en barışçıl mesleğine ömrünü ve ideallerini adamış tüm turizm sektörü ve çalışanlarını da sezon kaygısı olmaksızın ömürlerinin sonlarına kadar bu mesleği yapabilmelerini diliyorum.”