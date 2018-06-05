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05 Haziran 2018 11:30

KEMİAD Başkanı Kurga: “Sürdürülebilir turizm için çevre çok önemli bir yer teşkil ediyor”

Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özgür Kurga, Kemer’in coğrafi özellikleri bakımından dünyanın sayılı turizm bölgelerinden bir tanesi olduğuna da dikkat çekerek, “Sürdürülebilir turizm için çevre çok önemli bir yer teşkil ediyor” dedi.

KEMİAD Başkanı Kurga: “Sürdürülebilir turizm için çevre çok önemli bir yer teşkil ediyor”

05 Haziran 2018 11:30


5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamada bulunan KEMİAD Başkanı Özgür Kurga, Kemer’in coğrafi özellikleri bakımından dünyanın sayılı turizm bölgelerinden bir tanesi olduğuna da dikkat çekerek, çevrenin korunması adına herkese çok büyük sorumluluklar ve görevler düştüğünü söyledi. Çevrenin korunması ve yaşanabilir bir geleceğe taşınması adına en önemli etkeninin insan olduğunu da belirten Kurga, “Çevreyi temiz tutmanın en önemli yolu bireysel sorumluluk duygusundan, çevre bilincinin oluşmasından ve özellikle de bu bilincin oluşturulmasından geçiyor. Doğanın korunması ve tahribatının önlenmesi zorunluluk arz ediyor. Sürdürülebilir turizm için de çevre çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bölgemizde çevre konusunda gösterilecek her konudaki hassasiyet gelecek açısından büyük önem taşıyor. Geleceğe bırakacağımız en büyük mirasımız çevredir. KEMAİD olarak çevreye sahip çıkma adına her konudaki projede varız” dedi.




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