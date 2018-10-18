KEMİAD Başkanı Kurga: “Yabancılar konut alımında Türkiye'ye ilgi gösteriyor”

Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özgür Kurga, “Artan kur ve 2012 yılında çıkan Mütekabiliyet yasası ile birlikte yabancılar konut alımında Türkiye'ye ilgi göstermeye devam ediyor” dedi.

KEMİAD Başkanı Özgür Kurga, Emlak piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Yabancıların konut alımında Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğini belirten Kurga, “Son yıllarda Ülkemiz emlak piyasası bakımından oldukça hareketli bir dönem yaşarken, son birkaç aydır ciddi bir kur baskısı ve artan faizler ile birlikte piyasada bir yavaşlama görülmekte. İç piyasada artan inşaat maliyetleri de sektörü zorlamaktadır. Kurun artması ve 2012 yılında çıkartılan Mütekabiliyet yasası ile birlikte yabancılar konut alımında Türkiye'ye ilgi göstermeye devam ediyorlar. Çok yoğun olmasa da Rusya Federasyonu uyruklu vatandaşlar konut alımlarında özellikle Antalya ve bölgemiz Kemer'i tercih ediyorlar. 250 bin dolar ve üzerinde gayrimenkul alımlarının yapılması ile yabancılara vatandaşlık veriliyor olması da ilgiyi arttırdı diye düşünüyorum. Bu arada bölgemize Körfez Ülkelerinden yabancı yatırımcılarında olduğunu görmekteyiz. Yabancıların ilgisinin daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.

“Gurbetçiler yatırım için Antalya'yı mızı seçiyor”

Gurbetçilerini konut alımı için bölgeye geldiğini ifade eden Özgür Kurga, “Artan kur ile birlikte gurbetçi vatandaşlarımızda yatırım yapmak amacıyla Antalya'mızı seçmekteler. Çok sayıda gurbetçi vatandaşımız gerek telefonları ile gerekse mail yoluyla bizlerden yatırım amacıyla bu konuda bilgi istemekte. Bizde kendilerine en iyi şekilde bu konuda bilgiler vermekteyiz. Gurbetçilerimiz kurun artması ile birlikte, uygun konut fiyatları ile yatırımlarını ülkemizde değerlendirmek istediklerini iletiyorlar. Antalya tercihlerini de gelişmekte olan bir turizm bölgesi olarak iletiyorlar” diye konuştu.