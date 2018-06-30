Kurga, “Kurtuluş Savaşı’ndan sonra denizlerdeki hakimiyetimiz, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle yabancı devletlerin denizlerimizdeki ticarette hakimiyetleri son bulmuştur. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyor, başta bölgemiz olmak üzere bütün denizcilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

“Deniz ve Kemer bir bütündür”

Başkan Kurga, Kemer’in 1980’li yıllarda turizm ile tanıştığına dikkat çekerken, doğal güzelliklerinin yanı sıra temiz denizi, birbirinden ilginç dalış noktaları ile de öne çıktığını söyledi. Turizmin gelişmesi ile birlikte ticari anlamda denizciliğin bölge halkına büyük katkı sağladığını söyleyen Kurga, “1980’den önce küçük bir balıkçı kasabası olan Kemer’imizde turizm ile birlikte ticari yatçılığında gelişmesi de hızlı olmuştur. İlk turizm yatırımlarından biri olan Kemer Marina’nın bölgemize yapılmış olması ile birlikte özellikle yabacı yatçılar Kemerimizi tercih etmekte ve bunun yanında çok sayıda denizcimizde yüzlerce yat gerek günübirlik gerekse de haftalık turlar ile bölgemize gelen turistlere hizmet etmektedirler. Kemerimiz denizin temizliği yanı sıra, çok sayıda dalış noktası ile de tüm dünyadan gelen misafirlerin tercihi olmaktadır” diye konuştu.

Kemer’e Denizcilik Fakültesi

Denizciliğe gereken önem ve önceliği vermenin, denizin nimetlerinden yararlanmanın ve bu alanda rekabet gücünü yükseltmenin önemli olduğunu da dikkat çeken Özgür Kurga sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl eğitime başlayacak olan Akdeniz Üniversitesi Kemer Denizcilik Fakültesi‘nin bölge açısından çok önemli. Deniz turizmine hizmet edecek bir denizcilik fakültesinin Kemer’de açılıyor olmasını oldukça önemsiyoruz.”