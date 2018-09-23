Kendilerini Polis olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiden kimlik bilgilerini aldıktan sonra ilaç ve 110 TL parasını alan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde F.Ö. iki kişinin kendilerini polis olarak tanıtıp kimlik bilgilerini aldıktan sonra elindeki 4 adet LYRICA 300 mg ibareli ilaç ve 110 TL parasını alıp ayrıldığı bilgisini polise bildirdi. Bölgede uygulama yapan görevli Yunus Timleri de ihbar üzerine içinde G.T. ve İ.A.'nın bulunduğu beyaz renkli aracı sıka sürede yakaladı. Şahısların yapılan sorgularında aranma kayıtlarının olmadığı, G.T.'nin Hırsızlık, Kapkaç, Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde bulundurmak suçlarından, İ.A.'nın ise Parada Sahtecilik, Kasten Yaralama ve Hırsızlık suçlarından kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, G.T.'nin üzerinde ve aracından çıkan 75 TL para, 4 adet LYRICA 300 mg ibareli ilaç ile üzerinde müştekinin isminin ve T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu not kağıdına el konuştu. Şüpheli G.T. emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.