Kendini tavana asıp intihar etti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, kendini evinin tavanına asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Zerdalilik Mahallesi 1394 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşayan emekli B.Ç. (55) kendisini ikamet ettiği evin tavanına iple astı. Bir süre sonra yakınları tarafından fark edilen olay, 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde B.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.Ç’nin cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.