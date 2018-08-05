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05 Ağustos 2018 17:55

Kendisini terk eden kadını bıçaklayan adam tutuklandı

Ankara’da uzun süre birlikte yaşadıktan sonra kızı ile birlikte Antalya’nın Kemer ilçesine kaçan kadını bıçakla yaralayan adam tutuklandı.

Kendisini terk eden kadını bıçaklayan adam tutuklandı

05 Ağustos 2018 17:55


İddiaya göre, Ankara’nın Polatlı ilçesinde K.K. (47) ile S.A. (41) bir süre birlikte yaşadı. Daha sonra S.A., önceki evliliğinden olan kızı ile birlikte K.K.’den ayrılarak Kemer ilçesine taşındı. Adresini gizli tutmaya çalışan eski sevgilisinin izini 1 yıl sonra bulan K.K., iddiaya göre kadına rahatsızlık vermeye, tekrar kendisiyle birlikte olması için tehdit etmeye başladı. S.A., jandarmaya başvurarak koruma isteyip şikayetçi oldu.


K.K., dün öğle saatlerinde evinden alışveriş için çıkan S.A.’yı market çıkışında durdurdu. Kısa süreli tartışmanın ardından kadını bıçakla yaralayan adam kendini de bacağından yaraladı. Yaralı kadının çığlıklarını duyup olayı gören vatandaşlar, 112 sağlık ekipleri ile jandarmaya bilgi verdi. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kemer Devlet Hastanesi’ne oradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


K.K. ise aynı cadde üzerindeki otobüs durağında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Kadının tedavisi hastanede sürerken ifadesi tamamlanan K.K. jandarma tarafından adliyeye sevk edildi.


K.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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