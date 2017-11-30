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30 Kasım 2017 13:44

Kentsel dönüşüm hırsızı yakalandı

Antalya’nın Kepez bölgesinde kentsel dönüşüm sebebiyle boşaltılan eski evlerin musluklarını çalan hırsız yakalandı.

Kentsel dönüşüm hırsızı yakalandı

30 Kasım 2017 13:44


Kepez bölgesinde son zamanlarda meydana gelen su sayacı hırsızlıklarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmalarda su sayaçlarının genellikle kentsel dönüşüm sebebiyle boşaltılan ve kullanılmayan ikametlerden çalındığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonunda çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu anlaşılan E.A. Doğuyaka Mahallesi’nde çalmış olduğu su sayaçlarıyla birlikte yakalandı.


Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranması da bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.




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