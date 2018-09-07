Kentsel yenilemede örnek şehir Antalya

Örnek şehircilik projelerinin uygulandığı Kepez Santral Projesi’nde inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kaba inşaatları büyük oranda biten binaların ince işçiliğine başlanırken, Kepez’de yeni bir kent silueti ortaya çıkmaya başladı.

Yeni nesil kentleşmenin en güzel örneğinin sergilendiği Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi büyük bir hızla ilerliyor. Hak sahiplerine teslim edilecek dairelerin kaba inşaatları bitme noktasına gelirken dış cephe kaplamalarının yapımına başlandı. Dev projede hak sahiplerinin ve Antalyalıların merakla beklediği daireler şekillenmeye başladı.

2 bin personel arı gibi çalışıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki ANTEPE tarafından yürütülen, akıllı ve yeşil şehir uygulamalarının en güzel örneği olan proje için geceli gündüzlü hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 2 bin personel proje alanında arı gibi çalışıyor. 2019 yılı Şubat ayında hak sahiplerine tapularının teslim edilmesi hedefleniyor. Antalya’nın en değerli yaşam alanı haline gelecek projede, hak sahiplerinin mülklerinin değeri şimdiden 3’e katladı.

Yeni bir yaşam merkezi

Dünya çapında ödüllü bir proje olan Kepez Santral, 19 bin konutu, ticari ve sosyal alanlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşarak Antalya’nın yeni cazibe merkezi olacak. 8 milyar TL’ye ulaşan ekonomik büyüklüğüyle Antalya’ya değer katan projede, raylı sistem, akıllı kent uygulamaları, gölet ve meydanlar, müzeler, yeşil alanlar, çocuk parkları, alışveriş alanları, yarı açık pasaj alanları, camiler, okullar, hastane, pazar alanları yer alıyor. Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında Antalya’nın yeni yaşam merkezi olacak.