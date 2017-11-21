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21 Kasım 2017 10:50

"Kepçe kulak okul çağındaki çocukların önemli sorunu haline gelebiliyor"

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.


21 Kasım 2017 10:50

Dr. Volkan Çağlayan, kepçe kulağın günümüzde pek çok kişide ve okul çağındaki çocukların önemli sorunu haline geldiğini söyledi.


Medstar Topçular Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünden Op. Dr. Volkan Çağlayan, kepçe kulak ameliyatları hakkında bilgi verdi. Birçok faktöre bağlı olarak kulaklarda şekil bozukluğu görülebildiğini dile getiren Çağlayan, "Kulaklar, 5 yaşında erişkin boyutunun yaklaşık yüzde 90 büyüklüğüne ulaşır. Birçok faktöre bağlı olarak kulaklarda şekil bozukluğu da görülebilir. En sık ortaya çıkan sorun ise kepçe kulak diye adlandırılan şekil bozukluğudur. Kepçe kulakta, kulak ile kafa arasında olan açı normale göre daha geniştir. Dolayısıyla kulak kepçesinin üzerindeki kıvrımlar oluşamaz ve böylelikle şekil bozukluğu meydana gelir. Çocukluk çağında kepçe kulak şekil bozukluğu olan çocuklarda yaşıtlarına göre farklılık duygusu gelişebilir" dedi.



"Cerrahi için 4-6 yaş arası en ideal zaman"


Kepçe kulak şekil bozukluğu düzeltilmeyenlerde, normal kişilere göre çok daha sık psikososyal sorunların ortaya çıktığını kaydeden Volkan Çağlayan, "Cerrahi yapılan çocukların yüzde 18’lik bir kısmının bundan dolayı çocuk psikiyatrisinde değerlendirildiği saptanmıştır. Cerrahi ne kadar erken yaşlarda yapılırsa sonuçlar o kadar iyi olmaktadır. Çocukluklarda okul çağı öncesi, özellikle 4-6 yaş arası en uygun dönemdir" açıklamasında bulundu.



"Ameliyatsız düzeltme yöntemleri de mümkün"


Kepçe kulak şekil bozukluğunun tedavisinin cerrahi olduğunu ifade eden Op. Dr. Volkan Çağlayan, "Birçok farklı teknik aynı işlemde uygulanarak kulak doğal ve normal şekline getirilmektedir. Kulak arkasından küçük kesilerle operasyon yapılır. Ameliyatta şekil bozukluğunun tipine göre kalıcı iç dikişler atılarak kıkırdağa şekil verilir. Ayrıca kıkırdağa şekil verici inceltici müdahaleler yapılabilmektedir. Uygun hastalarda dikişsiz teknikler de uygulanabilir. Son yıllarda ameliyatsız düzeltme yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Uygun hastalarda kesi olmadan yapılabilen bu tekniklerle başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ameliyat sonrası takipte; kanama, kan birikmesi ve iltihaplanma problemi ile karşılaşmamak için yakın takip önerilmektedir" diye konuştu.




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