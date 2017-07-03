Kepez 3 bin 500 çocukla ‘Yaza Merhaba’ dedi

İki ay eğitim verecek olan yaz spor okullarının açılışında çocuklar doyasıya eğlendi.

Kepez Belediyesi Turgut Özal Spor Salonunda gerçekleşen yaz spor okulu açılış şenliğine yoğun ilgi ve katılım yaşandı. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, sutopu, tekvando, tenis ve güreş olmak üzere 8 branşta eğitim veren Kepez Belediyesi Yaz Spor okullarında 3 bin 500 çocuk spor eğitimi görecek.

Çocuklar ve velilerin katıldığı görkemli açılışta keyifli anlar yaşandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Yaz tatilini daha anlamlı hale getirmek için; modern salonlar, eğitim imkanları ve başarılı antrenörlerimizle hizmetinizdeyiz” dedi. Kepez Kent Orkestrası konseriyle başlayan açılış, görsel showlar ve dj performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Açılışta konuşan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Antalya’nın en nitelikli ve en büyük spor kulübü olarak çocuklarımıza modern imkanlarda spor yapma olanağı sağlıyoruz. Spor okullarımıza katılımın üst düzey olması bizlere mutluluk verdi” şeklinde konuştu.

Açılışta Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Ak Parti İlçe Başkanı Yusuf İşeri ve bir çok protokol konuğu katıldı.