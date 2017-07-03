Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 14:10

Kepez 3 bin 500 çocukla ‘Yaza Merhaba’ dedi

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları görkemli açılışıyla yaza merhaba dedi.

Kepez 3 bin 500 çocukla ‘Yaza Merhaba’ dedi

03 Temmuz 2017 14:10

İki ay eğitim verecek olan yaz spor okullarının açılışında çocuklar doyasıya eğlendi.


Kepez Belediyesi Turgut Özal Spor Salonunda gerçekleşen yaz spor okulu açılış şenliğine yoğun ilgi ve katılım yaşandı. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, sutopu, tekvando, tenis ve güreş olmak üzere 8 branşta eğitim veren Kepez Belediyesi Yaz Spor okullarında 3 bin 500 çocuk spor eğitimi görecek.


Çocuklar ve velilerin katıldığı görkemli açılışta keyifli anlar yaşandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Yaz tatilini daha anlamlı hale getirmek için; modern salonlar, eğitim imkanları ve başarılı antrenörlerimizle hizmetinizdeyiz” dedi. Kepez Kent Orkestrası konseriyle başlayan açılış, görsel showlar ve dj performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.


Açılışta konuşan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Antalya’nın en nitelikli ve en büyük spor kulübü olarak çocuklarımıza modern imkanlarda spor yapma olanağı sağlıyoruz. Spor okullarımıza katılımın üst düzey olması bizlere mutluluk verdi” şeklinde konuştu.


Açılışta Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Ak Parti İlçe Başkanı Yusuf İşeri ve bir çok protokol konuğu katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!