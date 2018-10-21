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Kepez 6 bin 381 çocuğu sünnet ettirdi

Kepez Belediyesi, 2009 yılından itibaren düzenlediği geleneksel sünnet şöleni ile ilçede bulunan 6 bin 381 çocuğun erkekliğe ilk adımı atmasına vesile oldu.


Kepez Belediyesi, Yaz ve Kış Spor Okulları, Gençlik Buluşmaları, Sporcu ve Gençlik Buluşmaları, Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Kepezliyim Şehrimi Geziyorum, Geleneksel Sünnet Şöleni, Mahallede Şenlik Var projeleri ile ilçesindeki tüm çocuk ve gençlere ulaşıyor. 18 yaşın altında 100 bin çocuk ve gencin bulunduğu Kepez'de, her projenin merkezinde de çocuk ve gençler oluyor.



Mutluluklara ortak oluyoruz


Kepez Belediyesi, her yıl yüzlerce çocuğun erkekliğe ilk adımı atmasını sağlayan geleneksel Sünnet Şöleni ile de çocukların ve ailelerin mutluluklarına ortak oluyor. Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2009 yılından itibaren ilçede bulunan 6 bin 381 çocuğun sünnet işlemini ücretsiz gerçekleştirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni ile mutluluklara ortak olduklarını belirterek, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizler için çok önemli. Bu nedenle her şeyin en iyisine layıklar” dedi.

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