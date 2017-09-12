Kepez altın dönemini yaşıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Duraliler Mahallesi Muhtarı Recep Zeybek’in evinde, 10’a yakın muhtarın katılımıyla hizmet istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya Başkan Hakan Tütüncü, Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, Meclis Üyesi Ramazan Çakır, AK Parti Kepez İlçe Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Turan, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Zabıta müdürlüklerinin bürokratları katıldı. 7 ayrı bölge buluşmasında 66 mahalle muhtarını kapsayan toplantı ile hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi ve problemlere yerinde çözüm bulunması amaçlanıyor.

Muhtarlarla çalışmaları istişare etti

Tütüncü, toplantıda Duraliler, Avni Tolunay, Ünsal, Kepez, Şafak, Gülveren, Yeşilyurt, Kültür, Yeni Doğan Mahallelerinin muhtarlarıyla bölgeye yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.

Bölge okullar merkezi oldu

Muhtarların taleplerini not alan Başkan Hakan Tütüncü de doğalgaz çalışmasının yapıldığı Şafak, Yeşilyurt ve Gülveren Mahallelerinde elektrik iletim hatlarının da yer altına alındıktan sonra tüm yolların asfaltının ve kaldırımının yenileneceğini belirtti.

Gülveren Mahallesi’nde Fen Lisesi, Ahatlı Mahallesi’ne Sosyal Bilimler Lisesi inşa edildiğini, Şafak Mahallesi’ne 24 derslikli 2 atölyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeni Doğan Mahallesi’nde 24 derslikli ilkokul ile Ahatlı Mahallesi’nde 32 derslikli Anadolu Lisesi’nin yapımının tamamlandığını aktaran Tütüncü, bölgeye yeni okul binaları kazandırılacağının müjdesini verdi.

“Takım oldukça daha çok iş yapacağız”

Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez’in son 8 yılı, tarih bunu yazar, altın dönemidir. Daha iyisini yapmak için de arayış içerisindeyiz. Buraya gelmemizin, sizlerle sohbet etmemizin amacı da bu. Biz ekip ve takım olacağız. Takım oldukça daha çok iş yapacağız” dedi.