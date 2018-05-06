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06 Mayıs 2018 11:35

Kepez, ‘Anneler Günü’nde şehit annelerini unutmadı

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, ‘Anneler Günü’nde Kepez’de ikamet eden tüm şehit annelerine ‘Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde ücretsiz hizmet verecek.

Kepez, ‘Anneler Günü’nde şehit annelerini unutmadı

06 Mayıs 2018 11:35


Kepez Belediyesi ve Şehit Aileleri Derneği, ‘Anneler Günü’nde şehit annelerini unutmadı. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, ‘Anneler Günü’nde Kepez’de ikamet eden tüm şehit annelerine ‘Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde ücretsiz hizmet sunmaya hazırlanıyor. Kepez Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, anneler gününde şehit annelerinin hizmetinde olacak. Şehit annelerinin diş muayene ve tedavi işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.


Tütüncü: “Minnet borçluyuz”


Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, şehit annelerini bekletmemek için tek tek arayarak, muayene randevu saatlerini bildirdi. Şehit annelerine olan minnet borcunun asla ödenemeyeceğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Onlara çok şey borçluyuz. Onların bize emaneti olan bu millete, bu devlete, şehit yakınlarına, kardeşlerine, çocuklarına, anne ve babalarına sahip çıkmak bizim en büyük görevimiz” dedi.




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