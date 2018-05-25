Kepez Belediyesi, 19 Mahallede iftar sofrası kurdu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ramazan ayında da mahalle ziyaretlerini sürdürdü. Tütüncü, gün boyunca farklı mahallelerde 30’a yakın evi ziyaret ediyor. Akşamki ev ziyaretlerinin ardından Tütüncü, belediyesinin iki, bazı günler 3 mahallede kurduğu iftar soflarında vatandaşlarla orucunu açıyor. Hakan Tütüncü, teravih namazının ardından ilçe sakinlerine şerbet ikramında bulunarak, sabah saatlerinde başladığı Ramazan mesaisini tamamlıyor.

Başkan Tütüncü’nün Ramazan mesaisine meclis üyeleri, Partisinin il ve ilçe yönetim kuruyu üyeleri, bürokratları, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş eşlik ediyor.