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Kepez Belediyesi acı gün dostu

Kepez Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 3 Taziye Evi ve Taziye Hizmeti Ekibi ile sadece güzel günlerinde değil, acı günlerinde de hemşehrilerinin yanında oluyor.


Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetler vermeye devam ediyor. İlçesine 3 adet Taziye Evi kazandıran Kepez Belediyesi, taziye hizmetiyle de hemşehrilerinin acı günlerinde yanlarında oluyor. Güneş, Hüsnü Karakaş ve Çankaya Mahallesi'nde taziye evlerini vatandaşlarının hizmetine açan Kepez Belediyesi, 2009 yılından itibaren 5 bin 850 hemşehrisinin evine taziye hizmeti götürdü. Kepez Belediyesi, taziye hizmeti ile çadır, masa, sandalye, yiyecek ve içecek teminin de bulundu



Kepez'e 3 taziye evi


Mutlu günlerde olduğu gibi, acı günlerde de yan yana olmanın insanlığın gereği olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “İlçemize kazandırdığımız 3 taziye evimiz ile hemşehrilerimiz taziye kabulü ve hayır işleri organizelerini daha kolay bir şekilde yapıyorlar. Kepez Belediyesi olarak, kendi evlerinde taziye kabulü yapmak isteyen hemşehrilerimizin de hizmet noktasında yine yanı başlarında yer alıyoruz” dedi.

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