Kepez Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor

Okullara bilişim sınıfı kazandıran ve aynı zamanda temizlik işlerini de üstlenen Kepez Belediyesi, bakım, onarım ve tadilat işlerinde de sosyal belediyecilik ilkesini uygulayarak okullara destek veriyor. Kepez’e 100’den fazla okulun yapılmasına öncülük eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mevcut okulların bakım, onarım ve diğer taleplerinin karşılanmasına da tam destek veriyor. Her yıl olduğu gibi ilçedeki okulların onarım işlerini üstlenen Kepez Belediyesi şimdi de Şehit Ali Daniyor Ortaokulu’nun tadilat işlerini gerçekleştiriyor. Okulun, çevre düzenlemesi, okul bahçesinin asfaltlanması, basketbol potasından banka, boya badana işlerinden tamirata ve temizliğe kadar tüm hizmetleri Kepez Belediyesi ekiplerince yürütülüyor.

“Çocuklarımızı önemsiyoruz”

Kepez’de eğitimin en iyi şartlarda sürdürülmesi için çalıştıklarını ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Çocuklarımızın eğitim ortamlarını güzelleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu eğitim ve öğretim döneminde okullarımızın bakımını, onarımı yaptık, ihtiyaçlarını karşıladık, karşılamaya da devam edeceğiz. Okulların bakım ve onarımını yapmak bizim için yasal değil ama vicdani bir görevimiz. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi, daha iyi ortamlarda okumaları ve fiziki problemlerinin çözümünü önemsiyoruz” sözleri ile eğitime verdikleri desteğe bir kez daha vurgu yaptı.