Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 13:59

Kepez Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor

Kepez Belediyesi, ilçede bulunan okulların tadilat ve onarım işlemlerini yürüterek, öğrencilerin daha konforlu koşullarda eğitim almasını sağlıyor.

Kepez Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor

22 Aralık 2017 13:59


Okullara bilişim sınıfı kazandıran ve aynı zamanda temizlik işlerini de üstlenen Kepez Belediyesi, bakım, onarım ve tadilat işlerinde de sosyal belediyecilik ilkesini uygulayarak okullara destek veriyor. Kepez’e 100’den fazla okulun yapılmasına öncülük eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mevcut okulların bakım, onarım ve diğer taleplerinin karşılanmasına da tam destek veriyor. Her yıl olduğu gibi ilçedeki okulların onarım işlerini üstlenen Kepez Belediyesi şimdi de Şehit Ali Daniyor Ortaokulu’nun tadilat işlerini gerçekleştiriyor. Okulun, çevre düzenlemesi, okul bahçesinin asfaltlanması, basketbol potasından banka, boya badana işlerinden tamirata ve temizliğe kadar tüm hizmetleri Kepez Belediyesi ekiplerince yürütülüyor.



“Çocuklarımızı önemsiyoruz”


Kepez’de eğitimin en iyi şartlarda sürdürülmesi için çalıştıklarını ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Çocuklarımızın eğitim ortamlarını güzelleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu eğitim ve öğretim döneminde okullarımızın bakımını, onarımı yaptık, ihtiyaçlarını karşıladık, karşılamaya da devam edeceğiz. Okulların bakım ve onarımını yapmak bizim için yasal değil ama vicdani bir görevimiz. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi, daha iyi ortamlarda okumaları ve fiziki problemlerinin çözümünü önemsiyoruz” sözleri ile eğitime verdikleri desteğe bir kez daha vurgu yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    17°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç