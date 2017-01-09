Kepez Belediyesi eğitime destek veriyor

Kepez Belediyesi, kazandırdığı yeni okulların yanı sıra, ilçede eğitim veren mevcut okullara da destek veriyor.

Kepez Belediyesi, spor, sağlık, sanat gibi çok sayıda alanda olduğu gibi eğitim alanında da öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görmesi için çalışıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eğitim alanında kendisine gelen talepleri değerlendirerek, öğrencilere daha iyi ortamlarda eğitim vermek için alt yapı hazırlanmasına destek oluyor. İlçede eğitim veren eğitim kurumlarından Ali Uyaroğlu İmam Hatip Orta Okulu’nun beş sınıfında klimaları yenileyen Kepez Belediyesi, eğitime destek vererek, geleceğe yatırım yaptı. Eğitim öğretime bu yıl açılan okulda 83 öğrenci eğitim görüyor. Diğer imam hatip okullarından farklı olarak hafızlık eğitimi de alan öğrenciler, Kepez Belediyesi’nin katkısıyla sıcak ortamda eğitim görecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede eğitim gören öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görerek, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olmaları için her türlü imkanı sunmaya çalıştıklarını dile getirerek, belediyenin en büyük yatırımının yarının geleceği çocuklara ve eğitime yaptığını söyledi.