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25 Şubat 2018 11:35

Kepez Belediyesi kentsel dönüşüm alanndaki ağaçları taşıyor

Kepez Belediyesi, kentsel dönüşüm alanında kalan ağaçları yerlerinden sökerek, yeni yaşam alanlarına taşıyor.

Kepez Belediyesi kentsel dönüşüm alanndaki ağaçları taşıyor

25 Şubat 2018 11:35


Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Gülveren Mahallesi’nin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan müstakil evlerin bahçesinde bulunan ağaçları sökerek yeni yerlerine taşıyor. Gülveren Mahallesi’nin güney kısmında kalan özellikle zeytin ve portakal olmak üzere 500’den fazla meyve ve süs ağacının bulunduğu alanda başlayacak olan kentsel dönüşüm projesi öncesi tüm ağaçlar Kepez Belediyesi ekipleri tarafından yerinden söküldü.


Yeni yaşam alanlarına dikilecek


Kökleri ile birlikte yerlerinden sökülen ağaçlar, Kepez’in farklı noktalarında yeni yerlerine dikilecek. Daha önce de kentsel dönüşüm alanında kalan ağaçlara sahip çıkarak kesilmekten kurtaran Kepez Belediyesi, birçok tesisin bahçesini bu ağaçlarla süslemişti. Yemyeşil bir Kepez için tek bir ağacın bile yok olmasına karşı olduklarını ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapılan çalışmalarla binlerce ağacın korunarak yeni yerlerine taşındığını ve kesilmekten kurtarıldığını söyledi.




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