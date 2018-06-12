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12 Haziran 2018 12:23

Kepez Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Kepez Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının bakımını veteriner kliniğinde yapıyor.

Kepez Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

12 Haziran 2018 12:23


Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan sokak hayvanların bakımını veteriner kliniğinde yapıyor. İlçenin sokaklarında yaşayan kedi ve köpeklerin rutin kontrol ve aşıları hem hayvanların hem de vatandaşların daha güvenli bir ortamda yaşaması için ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Özellikle hasta ve kötü durumda olan hayvanların bakımları ve tedavileri tesisin uzman veteriner hekimleri tarafından gerçekleştiriliyor. Veterinerlik binasında bulunan barınaklarda hassas şekilde korunarak bakılan sokak hayvanları, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma operasyonları sonrası sağlıklı bir şekilde yaşam alanlarını bırakılıyor.


Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar da hizmet veren Veteriner İşleri Müdürlüğüne gelerek ücretsiz olarak hayvan sahiplenme imkanı buluyor.




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