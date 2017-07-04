Kepez Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı

Kepez Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısında, 32 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında toplanan meclis, kamu kurumlarının ve kamu yararına çalışan derneklerin taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Kepez Belediye Meclisi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi’nin, Fabrikalar Mahallesi’ndeki Kır Çiçeği Parkı içerisindeki sosyal tesisi ve idari binayı tahsis etme talebini karşıladı. Meclis, oy çokluğu ile sosyal tesis ve idari binayı 10 yıllığına Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi’ne tahsis etti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin yer talebi karşılandı

Belediye Başkan Hakan Tütüncü, “Kır Çiçeği Parkı içerisindeki sosyal tesisimizi geçtiğimiz yıl kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan Türk Kızılayı Kepez Şubesi Derneği’ne tahsis etmiştik. Mayıs ayı itibari ile Kızılay Kepez Şubesi’ne tahsis edilen bu bina artık hukuken kullanılamaz hale gelmiş. Kızılay, ilçe yapılanmalarının pek çoğunu Antalya’da fesih etmiş. Böylece bizim yapmış olduğumuz tahsis de boşa çıkmış oldu. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi, topluma yönelik yapılan ve yapılacak olan her türlü faaliyetini yürütmek amacıyla Kır Çiçeği Parkı’ndaki sosyal tesisin kendilerine tahsis edilmesini talep etmişlerdi. Meclis olarak aldığımız kararla bu talebi karşılamış olduk” dedi.

Kepez’e sosyal bilimler lisesi

Kepez Belediye Meclisi, ilçeye yeni bir okulun yapılmasının da önünü açtı. Geçtiğimiz günlerde Antalya Valiliği’nde, hayırsever işadamı Mustafa Yılmaz tarafından Ahatlı Mahallesi’ne inşa edilecek olan 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nin yapım protokolü imzalanmıştı.Kepez Belediyesi de imar planında okul alanı olan Ahatlı Mahallesi’ndeki 4 bin metrekarelik taşınmasını sosyal bilimler lisesinin yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis etti. Tahsis kararı da oy birliği ile meclisten geçti.

Milli Eğitim’e okul arsası

Okul yapımından dolayı Mustafa Yılmaz’a teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Geçmiş dönem meclis üyemiz olan Mustafa Yılmaz’ın annesi, geçtiğimiz ay içerisinde ebediyete intikal etti. Bir kez daha kendilerine başsağlığı temennilerini iletiyorum. Merhumeye de Allah’tan rahmet diliyorum. Yılmaz, rahmetli annesinin ve hayatta olan babasının ismini yaşatmak amacıyla Kepez’de eğitim kurumu yapma kararı almıştı. Ramazan Bayramı’ndan birkaç gün önce de Antalya Valiliğimizde yapım protokolünü imzaladık. Görev süremiz içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırsever işbirliği ile Kepez’e birçok okul kazandırdık. Bu alanda en önemli eksikliğimiz fen lisesi ve sosyal bilimler liseleriydi. Bu konuda bir adım atmalıydık. Sosyal bilimler lisesi ve fen liselerinin sosyal alandaki uzantılarıdır. Başarılı çocukların okuduğu çok önemli devlet kurumlarıdır. Kepez’in eğitim alanındaki bir eksikliğini ortadan kaldırmak suretiyle güzel bir okula sahip olmanın belediye başkanı olarak mutluluğunu yaşıyorum. Dostum Mustafa Yılmaz’a ve çok değerli ailesine şükranları bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tahsisi yapar yapmaz, sosyal bilimler lisesinin inşası başlayacak. Eğitim kurumunun inşaatının yüzde yüzü hayırsever tarafından karşılanacak.”

İlçe Müftülüğü’ne lojman kurs için arsa

Kepez Belediyesi, Yeni Emek Mahallesi’nde imar planında cami yeri olarak ayrılan parseldeki 1665 metrekare taşınmazını da Kur’an Kursu ve cami lojmanı yapımı için Kepez İlçe Müftülüğü’ne tahsis etti. Üzerinde Kepez Belediye Meclis Üyesi İsa Sarpdağ tarafından yaptırılan Reyyan Camii’nin bulunduğu taşınmazın İlçe Müftülüğü’ne tahsisi oy birliği meclisten geçti.