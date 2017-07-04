Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 12:16

Kepez Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı

Kepez Belediyesi, taşınmazlarını eğitim, din, sosyal ve spor tesisi yapımına ve kamu yararına tahsis etmeye devam ediyor.

Kepez Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı

04 Temmuz 2017 12:16


Kepez Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısında, 32 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında toplanan meclis, kamu kurumlarının ve kamu yararına çalışan derneklerin taleplerini karşılamaya devam ediyor.


Kepez Belediye Meclisi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi’nin, Fabrikalar Mahallesi’ndeki Kır Çiçeği Parkı içerisindeki sosyal tesisi ve idari binayı tahsis etme talebini karşıladı. Meclis, oy çokluğu ile sosyal tesis ve idari binayı 10 yıllığına Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi’ne tahsis etti.



Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin yer talebi karşılandı


Belediye Başkan Hakan Tütüncü, “Kır Çiçeği Parkı içerisindeki sosyal tesisimizi geçtiğimiz yıl kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan Türk Kızılayı Kepez Şubesi Derneği’ne tahsis etmiştik. Mayıs ayı itibari ile Kızılay Kepez Şubesi’ne tahsis edilen bu bina artık hukuken kullanılamaz hale gelmiş. Kızılay, ilçe yapılanmalarının pek çoğunu Antalya’da fesih etmiş. Böylece bizim yapmış olduğumuz tahsis de boşa çıkmış oldu. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi, topluma yönelik yapılan ve yapılacak olan her türlü faaliyetini yürütmek amacıyla Kır Çiçeği Parkı’ndaki sosyal tesisin kendilerine tahsis edilmesini talep etmişlerdi. Meclis olarak aldığımız kararla bu talebi karşılamış olduk” dedi.



Kepez’e sosyal bilimler lisesi


Kepez Belediye Meclisi, ilçeye yeni bir okulun yapılmasının da önünü açtı. Geçtiğimiz günlerde Antalya Valiliği’nde, hayırsever işadamı Mustafa Yılmaz tarafından Ahatlı Mahallesi’ne inşa edilecek olan 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nin yapım protokolü imzalanmıştı.Kepez Belediyesi de imar planında okul alanı olan Ahatlı Mahallesi’ndeki 4 bin metrekarelik taşınmasını sosyal bilimler lisesinin yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis etti. Tahsis kararı da oy birliği ile meclisten geçti.



Milli Eğitim’e okul arsası


Okul yapımından dolayı Mustafa Yılmaz’a teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Geçmiş dönem meclis üyemiz olan Mustafa Yılmaz’ın annesi, geçtiğimiz ay içerisinde ebediyete intikal etti. Bir kez daha kendilerine başsağlığı temennilerini iletiyorum. Merhumeye de Allah’tan rahmet diliyorum. Yılmaz, rahmetli annesinin ve hayatta olan babasının ismini yaşatmak amacıyla Kepez’de eğitim kurumu yapma kararı almıştı. Ramazan Bayramı’ndan birkaç gün önce de Antalya Valiliğimizde yapım protokolünü imzaladık. Görev süremiz içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırsever işbirliği ile Kepez’e birçok okul kazandırdık. Bu alanda en önemli eksikliğimiz fen lisesi ve sosyal bilimler liseleriydi. Bu konuda bir adım atmalıydık. Sosyal bilimler lisesi ve fen liselerinin sosyal alandaki uzantılarıdır. Başarılı çocukların okuduğu çok önemli devlet kurumlarıdır. Kepez’in eğitim alanındaki bir eksikliğini ortadan kaldırmak suretiyle güzel bir okula sahip olmanın belediye başkanı olarak mutluluğunu yaşıyorum. Dostum Mustafa Yılmaz’a ve çok değerli ailesine şükranları bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tahsisi yapar yapmaz, sosyal bilimler lisesinin inşası başlayacak. Eğitim kurumunun inşaatının yüzde yüzü hayırsever tarafından karşılanacak.”



İlçe Müftülüğü’ne lojman kurs için arsa


Kepez Belediyesi, Yeni Emek Mahallesi’nde imar planında cami yeri olarak ayrılan parseldeki 1665 metrekare taşınmazını da Kur’an Kursu ve cami lojmanı yapımı için Kepez İlçe Müftülüğü’ne tahsis etti. Üzerinde Kepez Belediye Meclis Üyesi İsa Sarpdağ tarafından yaptırılan Reyyan Camii’nin bulunduğu taşınmazın İlçe Müftülüğü’ne tahsisi oy birliği meclisten geçti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!