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25 Haziran 2018 11:45

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda yeni eğitim kadrosu

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları, 2 Temmuz’da eğitime başlıyor.

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda yeni eğitim kadrosu

25 Haziran 2018 11:45


Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda görev alacak eğitim kadrosuyla toplantı yapıldı. Kepez Belediyesi Spor kompleksinde gerçekleştirilen toplantıya, Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, başkanlık etti. Antrenörlerle, çocukların ve gençlerin alacakları eğitimin kalitesi ve spor okulundaki hassasiyetler üzerinde duruldu.



Eğitim metotları görüşüldü


Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, antrenörlerle yaz spor okulunda on farklı branşta verilecek eğitimde kullanılacak metotlar ve sporcuların eğitiminde dikkat edilecek hususlar üzerine görüşme yaptı. Kepez Belediyesi Spor Kulübü olarak, her yıl hizmet kalitesini arttırdıklarını belirten Kulüp Başkanı Ünlüoğlu, “Akademik bir eğitim anlayışıyla her sporcumuzla birebir ilgileniyoruz. Uzman antrenörlerimiz, sporcularımıza, kendi yeteneklerini keşfetmelerinde ve ortaya çıkartmalarında yardımcı oluyor” dedi.




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