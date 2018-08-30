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30 Ağustos 2018 09:16

Kepez Belediyesi, yeni yetenekler arıyor

Kepez Belediyesi, Türk Sanat Müziği Topluluğu ile Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası için genç yetenekler arıyor.

Kepez Belediyesi, yeni yetenekler arıyor

30 Ağustos 2018 09:16


Çocuk ve gençlere eğitim alanında önemli hizmetler sunan Kepez Belediyesi, müziği seven yetenekli çocuk ve gençleri arıyor. Kepez Belediyesi, yetişkinler için kurduğu Türk Sanat Müziği Topluluğu ile çocuk ve gençler için kurduğu Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası’nın kadrosunu güçlendiriyor. Tahir Çetin ve Eda Öztürk eğitmenliğindeki Türk Sanat Müziği Topluluğu ile müzik öğretmeni Engin Beslek eğitmenliğindeki Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası’nda yer almak isteyenler için başvurular başladı. Başvuruların 23 Eylül’e kadar Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ne yapılması gerektiği bildirildi.




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