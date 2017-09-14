Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 15:45

Kepez Belediyesi YÖREX’te

Kepez Belediyesi, en önemli ulusal fuarlardan biri olan Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) yerini aldı.

Kepez Belediyesi YÖREX’te

14 Eylül 2017 15:45


Anfaş Expo Center’da gerçekleşen ve beş gün sürecek olan YÖREX’de, Kepez Belediyesi de hizmetlerini tanıttığı bir stant ile yerini aldı. Antalya Kepez Melek Edindirme Kursları’nın (AKMEK) tanıtıldığı Kepez Belediyesi standı fuarda yoğun ilgi görüyor. AKMEK kursiyer ve eğitmenlerinin bulunduğu stantta çeşitli el sanatları icra ediliyor.


Türkiye’nin her yerinden katılımın gerçekleştiği fuarda, daha önce bir çok fuarda En İyi Stand unvanını kazanan Kepez Belediyesi yine ilgi gören stantlardan biri oluyor.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de tüm vatandaşları fuarı ve Kepez Belediyesi standını gezmeye davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    31°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
  • Pazar
    Açık
    32°C
  • Pazartesi
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç