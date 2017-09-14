Kepez Belediyesi YÖREX’te

Anfaş Expo Center’da gerçekleşen ve beş gün sürecek olan YÖREX’de, Kepez Belediyesi de hizmetlerini tanıttığı bir stant ile yerini aldı. Antalya Kepez Melek Edindirme Kursları’nın (AKMEK) tanıtıldığı Kepez Belediyesi standı fuarda yoğun ilgi görüyor. AKMEK kursiyer ve eğitmenlerinin bulunduğu stantta çeşitli el sanatları icra ediliyor.

Türkiye’nin her yerinden katılımın gerçekleştiği fuarda, daha önce bir çok fuarda En İyi Stand unvanını kazanan Kepez Belediyesi yine ilgi gören stantlardan biri oluyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de tüm vatandaşları fuarı ve Kepez Belediyesi standını gezmeye davet etti.