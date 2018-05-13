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13 Mayıs 2018 09:50

Kepez Belediyesi’nden Anneler Günü’nde şehit annelerine ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, anneler gününde evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş anneleri ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti ile buluşturdu.

Kepez Belediyesi’nden Anneler Günü’nde şehit annelerine ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti

13 Mayıs 2018 09:50


Kepez Belediye Sağlık Merkezi’nin ağız ve diş sağlığı poliklinikleri, bu kez özel anneler için mesai yaptı. Kepez ilçe sınırlarında yaşayan 27 şehit annesinin ağız ve diş sağlığı bakımları Kepez Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi’nin özel diş merkezinin sunduğu hizmetten ücretsiz olarak yararlanan anneler, Başkan Tütüncü’nün her fırsatta kendilerine destek olduğunu ifade ederek teşekkür etti.


Şehit annelerine kırmızı karanfiller


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şehit annelerinin Anneler Günü’nü de tebrik etti. Her birine kırmızı karanfiller takdim eden Tütüncü, oğulları vatan uğruna şehit düşmüş acılı annelerin bir gün değil her gün özel olduğunun altını çizerek kendilerine uzun ömür diledi. Başkan Hakan Tütüncü, aynı zamanda Belediye Sağlık Merkezi personeli kadınların da anneler gününü ve hemşireler haftasını tebrik ederek onlara da çiçek takdiminde bulundu. Uzman diş hekimlerinin titizlikle hizmet verdiği Kepez Belediye Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 27 şehit annesinin dolgu, protez, ağız sağlığı gibi hizmetlerini son teknoloji cihazlarla muayene ederek ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Tütüncü, annelerin ellerinden öperek kendilerinin bir oğlu olarak her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduğunu bir kez daha hatırlattı.




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