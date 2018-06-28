Kepez Belediyesi’nden Çankaya’ya yeni park

Kepez Belediyesi tarafından, Masa Dağı’nda bulunan Çankaya Mahallesi’nde yeni bir parkın daha yapımına başlandı. Antalya’nın en fazla yeşil alan miktarına sahip olan Kepez’in yeni semt parkı Çankaya Mahallesi 6400 Sokak’ta inşa ediliyor. Diğer semt parklarında olduğu gibi yeşil alanlar, yürüyüş alanları, çocuk oyun bölümleri, pergole ve oturma gruplarının bulunacağı parkın yapımı Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor. Toplam alanı 2 bin 78 metrekare olan yeni semt parkı, ekipler tarafından hızla devam ettirilen çalışmalar neticesinde, Çankaya Mahallesi ve çevre mahalle sakinlerinin yeni yaşam alanı olarak hizmete sunulacak.