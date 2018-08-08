Kepez Belediyesi’Nden Dokuma Botanik’e barış fidanı

yıl dönümü anısına atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç dikildi.

Kepez Belediyesi, Dokuma Park’ta çeşitli ağaç ve bitki türlerinin sergileneceği 23 bin metrekare genişliğinde botanik müze kuruyor. Hazırlık çalışmaları devam eden müzenin Japon bahçesine ise sevgi ve barışı vurgulayan bir etkinlikle ağaç dikildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 2. Dünya Savaşı’nın Pasifik Muharebeleri esnasında, Japonya’nın Hiroşima şehrine 6 Ağustos 1945 sabahı attığı atom bombası on binlerce insanın ölümüne ve sakatlanmasına sebep oldu. Bu nükleer felaketin 73. yıl dönümünde 6 Ağustos’ta, Dokuma Botanik Müzesi’nin Japon bahçesinde, Antalya Kent Konseyi ve Türkiye Ormancılar Derneği işbirliği ile atom bombasına direnen, mabet ağacı, zakkum, kanna ve Trabzon Hurması türlerinden 73 adet fidan dikildi. ‘Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler’ sloganıyla gerçekleştirilen törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı.

Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasında, ağaç dikimi yaptıkları eski Dokuma Fabrikası arazisinin, 2005’te yapılan bir sözleşme ile uluslararası şirkete alışveriş merkezi olmak üzere peşkeş çekildiğini anımsatarak, şunları söyledi: “Arazi üzerindeki binaların hepsi yıkılarak, Dokuma arazisi alışveriş kampusu haline getirilecekti. Antalyalıların kolektif bir irade ortaya koyması neticesinde bu hatadan dönüldü. Bu süreçte de belediyemiz, hukuki olarak verilen mücadelede önemli bir başrol oyuncusu olmuştur. Netice itibari ile Dokuma arazisi çok farklı üniteleriyle, müzeleriyle ve çocukların mutluluğunu hedefleyen yapısıyla güzel bir yaşam haline geldi.”

Antalya’ya 23 bin metrekarelik botanik müze

Başkan Tütüncü, kentin göbeğindeki Dokuma arazisine botanik müze kuracaklarını müjdeleyerek, " Burada bitki çeşitliliğini artırabilmek için adımlar atıyoruz. Dokuma Fabrikası’nın aktif olduğu zamanlarda kazandırılan yeşil dokunun korunması ve yeşil dokunun olmadığı alanların ise botanik bahçe, portakal bahçesi ile zeytin bahçesi gibi çalışmalarla değerlendirilmesi konusunda bir gayret gösteriyoruz. Yeşil alanın olmadığı 23 bin metrekarelik bir alanı da botanik bahçe haline getireceğiz. Bu bahçe, yaşayan ağaç ve bitki müzesi olacak. Fabrika binasının batısındaki çorak arazi, çok yakında çeşitli ağaç ve bitki türlerinin bir arada yaşadığı güzel bir botanik bahçe haline gelecek. Bu bahçe, Antalyalıların doğanın içerisinde nefes alabileceği bir nokta olacak. Botanik bahçesini, çocukların doğa ile daha yakın bir iletişim kurabilmeleri adına çok önemsiyoruz.”dedi.

Atom bombasına direnen ağaçlar dikildi

Botanik müzenin Japon bahçesine, Hiroşima nükleer felaketinin 73. yıldönümünde ağaç dikimi yaptıklarını anımsatan Tütüncü, “Hazırlık çalışmaları devam eden botanik bahçemize yeni bitkiler kazandırıyoruz. Bu bitkilerin de birer öyküsü var. Japon bahçesine, atom bombasına direnmiş, mabet ağacı, zakkum, kanna ve Trabzon Hurması türlerinden 73 adet fidan diktik. Bu ağaçlar, atom bombasına karşı dik durabilmeleriyle ünlü. Atom bombasının atıldığı 2. Dünya savaşı insanlık tarihinde unutulmayacak acılarla dolu bir vahşettir. Burada bitki, yeşil doku ve müze derken barışa da vurgu yapıyoruz. Japon bahçesine diktiğimiz fidanlarla, barışa, kardeşliğe, dostluğa, sevgiye ve birbirimize sıkı sıkı sarılmaya da önemli bir vurgu yapmış olduk.” diye konuştu.

Ağaç dikimi törenine Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüseyin Çetin, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişci, Kent Konseyi üyeleri ile öğrenciler katıldı.