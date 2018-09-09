Kepez Belediyesi’nden Habibler’e 20 bin metrekare asfalt

2017 yılında 45 bin 573 metre yeni yol, 102 bin 473 metre sathi asfalt ve 94 bin 730 metre sıcak asfalt kazandıran Kepez Belediyesi, 2018 yılındaki hizmetlerine de büyük bir hızla devam ediyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan yeni yollar açıp, eskiyen yolları onarırken, bir yandan da imarı yeni tamamlanan mahallelerin yollarını tamamlıyor. Yeni konutların yükseldiği yerleşim alanlarından olan Habibler Mahallesi’ne de 20 bin metrekare sathi asfalt döşendi. İlk önce 2 bin 85 metre uzunluğunda 15 bin 880 metrekare sathi asfalt döken ekipler, aynı mahallenin 550 metre uzunluğundaki yollarına da 4 bin 500 metrekere sathi asfalt kazandırdı.