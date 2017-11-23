Kepez Belediyesinden park ve bulvarlara 100 zeytin ağacı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, “Açılacak olan yollarda kalan zeytin ağaçlarını kesmeyin, bulvarlara ve parklara dikin” talimatıyla başlayan ilçede zeytin bahçeleri oluşturma projesi devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında açılacak olan yollarda bulunan zeytin ağaçlarını iş makinesi yardımıyla kökünden sökerek, yeni yaşam alanına naklediyor. Kesilmeyen zeytin ağaçları, Dokuma Park gibi yeşil alanlarda, bulvarlarda ve ilçenin önemli meydanlarında yeniden toprakla buluşturuluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, bugüne kadar yol çalışması alanından aldığı 100’e yakın zeytin ağacını, yeşil alanlara, bulvarlara dikti. Dokuma Park alanında da 30 adet zeytin ağacı yeniden toprakla buluşturuldu.

Dokuma’ya zeytin bahçesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Dokuma Park’ta oluşturulan zeytin bahçesinde incelemelerde bulundu. Tütüncü, Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan zeytin bahçesi oluşturma projesi hakkında bilgi aldı. Eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde içerisinde mini bir ormanın olduğu 70 dönümlük bir kent parkı oluşturduklarını belirten Tütüncü, “Dokuma Park’a görsel bir takım güzellikler, kullanıma yönelik bir takım yenilikler ekliyoruz. Zeytin ağaçlarıyla Dokuma’nın bahçelerini bambaşka güzelliğe kavuşturuyoruz” dedi.

Kepez’e anıtsal zeytin ağaçları

Açılacak olan imar yolları üzerindeki zeytin ağaçlarını, Dokuma’ya, kent parklarına ve bulvarlara naklettiklerini aktaran Başkan Hakan Tütüncü, “Anıtsal niteliği olan zeytin ağaçlarını önemli meydanlarımızda biriktiriyoruz. Dokuma ve zeytin bitkisi bizim için çok önemli. Zeytin, hem Akdeniz bölgesinin bitkisi olması hem de kutsal meyve olması bakımından önemli. Dokuma bahçelerine diktiğimiz ağaçlar uzun yıllar yaşayacak ve uzun yıllar da etrafına çevreyle ilgili artı değer kazandıracak. Bu çalışmamız devam edecek. Zeytin ağaçlarını, sadece Dokuma’ya dikmekle sınırlı kalmayacağız. Kepez’in çok farklı bahçelerine, temalı parklara da zeytin ağaçlarını dikeceğiz. Böylelikle Kepez’i zeytin bahçesi haline getireceğiz.”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ülkenin farklı yerlerinden özellikle Ege’den de anıtsal niteliğe sahip zeytin ağaçlarını da, Kepez’in bahçelerine dikeceklerini, bunun ilk adımını Dokuma Park’ta attıklarını söyledi.