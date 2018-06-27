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27 Haziran 2018 12:27

Kepez Belediyesi’nden voleybol kursu

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda voleybol branşında kurs verilecek.

Kepez Belediyesi’nden voleybol kursu

27 Haziran 2018 12:27


Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu’nun voleybol branşında kurs verecek. Yaz spor okulunda 6-16 yaş aralığında voleybol branşına kaydı alınan çocuk ve gençler, yetenekleri doğrultusunda Kepez Belediyespor voleybol takımında yer alma şansı yakalıyor. Kepez Belediyespor altyapısına giren çocuk ve gençler geleceğin sporcuları olarak yetiştiriliyor.


Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, "Bireysel olarak her çocuğumuzla ilgileniyoruz. Küçük yaşlarda spora kazandırdığımız gençlerimizin gelecekte iyi birer sporcu olacaklarına ve ülkemizi iyi temsil eden sporcular haline dönüşeceklerine inanıyoruz. Takım çalışması ve disiplini öğrenen yetenekli çocuklarımızın her birini Kepez Belediyespor’un A takımında ve milli takımda olma şansı olacak" dedi.




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