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08 Ağustos 2018 12:36

Kepez Belediyesi’nden yaz spor okulu öğrencilerine gezi

Kepez Belediyesi, yaz spor okullarına katılan 4 bin 900 öğrenci için çeşitli geziler düzenledi.

Kepez Belediyesi’nden yaz spor okulu öğrencilerine gezi

08 Ağustos 2018 12:36


Kepez Belediyesi’nin yaz spor okullarında spor yapan gençler, şehrin önemli tesislerinin de aralarında bulunduğu aktivite programında hem eğleniyor, hem de gelecek planlamasına yardımcı olacak bilgiler ediniyor. Öğrenciler Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün Antalyalılara kazandırdığı Dokuma Park, Tren Kütüphane ve Anadolu Oyuncak Müzesi’ni ziyaret ettiler. Spora ve sporcuya büyük önem veren Kepez Belediyesi, yaz spor okulu öğrencilerinin merak ettiği yeşil sahalara da gezi düzenledi. 33 bin kişilik Antalya Stadyumu’nun kapıları genç yeteneklere açıldı. Yaz spor okulu öğrencileri, profesyonel takımların ayak bastığı yeşil sahayı ve maç öncesi hazırlandıkları odaları görme fırsatı buldu.


Ünlüoğlu’ndan, Tütüncü’ye teşekkür


Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların gelişimi ve hayallerine bir adım daha yaklaşmaları için çalışıyoruz. Eminim ki bu gezi programı ile birçok evladımız başarı yolunda hayaller kurup bu yolda çalışacak, biz de spor kulübü olarak onları her zaman destekleyeceğiz. Bu gezinin gerçekleşmesinde başta Kepez Belediye Başkanım Hakan Tütüncü’ye ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.




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