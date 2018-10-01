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Kepez Belediyesi'ne ‘Kültürel Miras' Ödülü

Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışmada, Kepez Belediyesi, Lyrboton Kome Arkeopark Projesi’yle ‘Proje Ödülü’ne layık bulundu.

Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışmada, Kepez Belediyesi, Lyrboton Kome Arkeopark Projesi'yle ‘Proje Ödülü'ne layık bulundu.


Tarihi Kentler Birliği tarafından, 2001 yılından bu yana düzenlenen ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda kültürel miraslarına sahip çıkan ve koruyan belediyelere ödül yağdı. Bu yıl 17.si düzenlenen yarışmada, Kepez Belediyesi, 2 bin 200 yıllık tarihe sahip Lyrboton Kome Antik Kenti'ni gün yüzen çıkartan Arkeopark Projesi ile ödül aldı.



“Proje Ödülü Kepez'in”


Lyrboton Kome Arkeopark Projesi, 123 proje ve uygulamanın arasından proje ödülüne layık görüldü. 1 Koruma Büyük Ödülü, 3 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 11 Süreklilik ve 31 Başarı Dalında Proje Ödülleri'nin verildiği yarışmanın ödül töreni, 15 Kasım Perşembe günü Antalya EXPO Center'da düzenlenecek olan 25. YAPEX Restorasyon Fuarı'nda yapılacak. Fuar alanında açılacak sergi ile yarışmaya katılan belediyelerin proje ve uygulamaları sektör ve fuar ziyaretçileri ile paylaşılacak. Lyrboton Kome Arkeopark Projesi ile gün yüzüne çıkartılan Lyrboton Kome, Perge Antik Kenti'ne ait ve o dönemde zeytinyağı üretim köyü olarak biliniyor.

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