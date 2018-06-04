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04 Haziran 2018 13:47

Kepez Belediyesi’nin mahalle iftarları

Kepez Belediyesi’nin 66 mahallede iftar geleneği bu yılda devam ediyor.

Kepez Belediyesi’nin mahalle iftarları

04 Haziran 2018 13:47


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ramazan ayında belediyesinin her gün 2 yada 3 mahallede kurduğu gönül sofralarında vatandaşlarla bir araya geliyor. Tütüncü, iftar yemeğinin verileceği mahalledeki evleride ziyaret ediyor.


“Lokmamızı paylaşmalıyız”


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gönül sofralarında bir araya gelebilmenin tarifsiz bir mutluluk olduğunu söyledi. İftar sofralarının gönülleri birleştirdiğine değinen Başkan Tütüncü, “Eğer biz aile isek, o zaman beraber iftar etmeliyiz. Lokmamızı paylaşmalı ve beraber olmayı, kardeş olmayı başarmalıyız” dedi. Yeni Emek ve Kütükçü Mahalleleri’ndeki iftar yemeğinin ardından, vatandaşlara Ramazan’ın vazgeçilmez tadı şerbet ikramın da bulunuldu.




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