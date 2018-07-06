Kepez Belediyespor Uluslararası Şampiyonlar Minderinde

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Mahmut Atalay-Yaşar Erkan Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvası başladı. 4-8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan turnuvaya, Kepez Belediyespor’dan 6 milli sporcu davet edildi. Bağcılar Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı ve 21. kez düzenlenen organizasyona, 15 ülkeden 450 sporcu katılıyor. Dünya Güreş Birliğinin (UWW) takviminde de yer alan organizasyon, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlar kategorilerinde düzenleniyor. Kepez Belediyespor’un sporcuları; Nur Çınar, Damla Arslan, Fatma Zehra Kanlıada, Fatmanur Yalçın, Ayse Asena Şah ve Tuba Çelik ‘Ay Yıldız’lı mayo ile ülkemizi ve Kepez Belediyespor’u temsil ediyor. Bu turnuvada başarılı olan sporcular ağustos ayı başında İtalya-Roma’da yapılacak olan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.