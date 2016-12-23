Kepez Belediyespor’da parola galibiyet

Bayanlar Voleybol 2. Liginde Kepez Belediyespor Pazar günü Muğla Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak. Ligde 5’te 5 yapan Kepez Belediyespor, Muğla maçını da aşıp devre arasına rahat girmek istiyor.

Ligde sergilediği performansla istatistikleri alt üst eden Kepez Belediyespor, ligin ilk devresinin son maçında Muğla Büyükşehir Belediyespor deplasmanına konuk olacak. 5 hafta da 5 galibiyet alan Kepez’in Sultanları puan cetvelinde 2.sırada bulunuyor.

Muğla deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefleyen Kepez Belediyesporı lige verilecek araya kayıpsız girmeyi hedefliyor. Hafta içi gerçekleşen antrenmanlarda takımdaki moral ve motivasyon üst düzeydeyken, sultanlar Muğla maçına da galibiyet sözü verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyespor, Kepez Belediyespor karşılaşması 25 Aralık Pazar günü Muğla Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.