Kepez BSM, hizmet ağını güçlendiriyor

Kepez Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı en önemli hizmetlerden biri olan Belediye Sağlık Merkezi, giderek büyüyor. Op. Dr. Perisa Sadıkoğlu Saremi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde, Uzm. Dr. Fuat Bigat ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde göreve başladı. Bu iki hekimin gerek duyduğu hormon cihazı da, Kepez Belediye Sağlık Merkezi’nin laboratuar bölümünde aktif hale getirildi. Evlilik öncesi istenen talasemi testinin yapıldığı talasemi, biyokimya ve hemogram cihazının da yer aldığı laboratuar bölümü, hormon cihazıyla daha güçlendirildi.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi laboratuvarında, AST, ALT,ÜRE,kreatinin, Ürik asit, açlık kan şekeri, kolestrol, HDL, LDL, direkt ve total biluribin, trigliserit, demir ve demir bağlama, lipaz-amilaz,WBC, RBC,MCHC,HGB,MCV,PLT gibi testlerin yanında, 4 boyutlu ultrason, röntgen ve EKG çekimi, tam idrar, periferik yayma, gaitada gizli kan,CRP, boğaz kültürü, sedimantasyon işlemleri de yapılıyor. BSM’de hizmete giren hormon cihazı ile de FSH, Rubella IGM, HCV, FT4, Anti Hbs, TSH, CMV IGM, Toxo IGM, HbAIC, Toxo IGG, HIV, FT3, Ferritin, LH, Rubella IG, Estadiol, HbsAG, BHCG ve CMV IGG testleri yapılabiliyor.