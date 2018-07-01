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01 Temmuz 2018 09:48

Kepez çiçeklerle süslendi

Kepez Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanına 200 bin adet çiçek dikildi.

Kepez çiçeklerle süslendi

01 Temmuz 2018 09:48


Kepez, 200 bin adet mevsimlik bitki ve çiçeklerle donatıldı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kendi seralarında üretimini gerçekleştirdiği bitki ve çiçekler mevsimsel özelliklerine göre yılın farklı zamanlarında ilçenin dört bir yanını süslüyor.



Rengarenk çiçeklerle süslendi


Kepez, portulaca, tagates erecta, tagates patula, vinca rosea cora, dichondra argenta silver falls ve petunia grandiflora gibi onlarca türden oluşan çiçek çeşitleri ile süslendi. Özellikle Kepez’deki tesis bahçeleri de çeşitli peyzaj çalışmaları ile renklendirildi. Dikkat çekici figürler ve tasarım çalışmaları ile renklendirilen Kepez’in park ve bahçeleri ziyaretçiler tarafından da büyük ilgi gördü.




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