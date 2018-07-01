Kepez çiçeklerle süslendi

Kepez, 200 bin adet mevsimlik bitki ve çiçeklerle donatıldı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kendi seralarında üretimini gerçekleştirdiği bitki ve çiçekler mevsimsel özelliklerine göre yılın farklı zamanlarında ilçenin dört bir yanını süslüyor.

Rengarenk çiçeklerle süslendi

Kepez, portulaca, tagates erecta, tagates patula, vinca rosea cora, dichondra argenta silver falls ve petunia grandiflora gibi onlarca türden oluşan çiçek çeşitleri ile süslendi. Özellikle Kepez’deki tesis bahçeleri de çeşitli peyzaj çalışmaları ile renklendirildi. Dikkat çekici figürler ve tasarım çalışmaları ile renklendirilen Kepez’in park ve bahçeleri ziyaretçiler tarafından da büyük ilgi gördü.