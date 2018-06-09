Kepez Demirgül Molaevi hizmete girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa Falez, Konyaaltı Pınarbaşı’nın ardından üçüncü engelli mola evini Kepez ilçesi Demirgül İlkokulu bahçesinde hizmete açtı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde faaliyet gösterecek Demirgül Molaevi’nin açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Ebru Türel’e teşekkür etti

Muratpaşa ve Konyaaltı’nda hizmete giren mola evlerinin üçüncüsünü Kepez’de hizmete açtıklarını kaydeden Başkan Menderes Türel, “Dünyanın en çağdaş ülkelerinde nasılsa aynısı. Özel çocuklarımıza sahip aileler bir fatura ödemek için bile onları yalnız bırakamadığı için evlerinden çıkamıyorlar. Ama şimdi kardeşlerimizi emin ellere teslim edecekler. Milli eğitim müdürlüğümüzün uzman öğretmenleri hem rehabilitasyon hizmeti verecek hem de çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamış olacak. Aileler de işlerine ve kendilerine zaman ayırma fırsatı bulacak” diye konuştu. Başkan Türel, projenin fikir annesi eşi Ebru Türel’e de teşekkür etti.

“Kepez’e milyarlık yatırımlar”

2004 senesinde ilk belediye başkanı olduğunda ‘Kepez Antalya’nın arka bahçesi değil ön bahçesi olacak’ dediğini hatırlatan Türel, “O günden bugüne kadar çok büyük gayretlerle Kepez’e muhteşem yatırımlar gerçekleştiriyoruz. İki gün önce Kepez Santral mahallemizde Türkiye’nin en büyük ve başarılı kentsel dönüşüm projesinin temelini attık. Birazdan Kepez’de yepyeni bir çağdaş ulaşım raylı sistemini daha devreye sokacak 3. Etap raylı sistemimizin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Toplam 700 milyon liralık, Antalya tarihinin en büyük yatırımı. Artık Kepezlileri yazın sıcağında kışın soğuğunda çağdaş dünyanın kullandığı en modern raylı sistem vagonlarıyla Antalya’nın her köşesine taşıyacağız. Kepez’e yaptığımız yatırmaları alt alta koysak milyarlarca lira yapıyor. Kepez Santral Projesi 8 milyarlık yatırım. Raylı sistem neredeyse 1 milyarlık bir yatırım. Biz boşuna Kepez için Antalya’nın arka bahçesi olmayacak ön bahçesi olacak diye konuşmadık.”

“Hizmetleri açmaya fırsat yok”

2009-2014 arası tek kanatla uçan Kepez’in, artık çift kanatla uçtuğunu ifade eden Türel, “Antalya’nın en büyük kavşağını, Kepez’de gerçekleştirdik. Gıyasettin Keyhüsrev Kavşağı Kepez’e müthiş bir değer kattı. Hizmete girdi resmi açılış törenini yapamadık. Görüyorsunuz hizmetlerimize törenler yetişemiyor” dedi.

“Yatırım sağanağı”

Türel şöyle devam etti: “Yatalak hastalar için Palyatif Bakım Merkezimiz Kepez’de. Hastası olan aile yatağa mahkumsa yakınını oraya teslim ediyor, orada ehil ellerde tedavisi yapılabiliyor. Altınova yolunu açtık Toptancı Hal’den havaalanına ulaşımı sağladık. Şimdi

Korkuteli Kavşağı’na kadar uzatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmamız gereken kısmı bitirdik, 6 km’lik kısmını Karayolları tamamladığında Korkuteli Kavşağı’ndan artık doğruca Havaalanı Kavşağı’na bağlanacaksınız. Tek başına 100 milyon lira bu proje için Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanıyor. Helali hoş olsun.”

“Kepez Türkiye’nin ön bahçesi”

Süleyman Demirel Bulvarında iki damla yağmurda meydana gelen göl görüntülerinin, yaptıkları alt yapı yatırımları ile tarihe karıştığını belirten Başkan Türel, “Bulvarın altına devasa tüneller yağmursuyu kanalları yaptık. 100 milyon TL’nin üzerinde bir yatırımdır. Kepez’e her zaman farklı bir değer gösteriyoruz. Hakan Başkanımızla birlikte el ele gönül gönüle en güçlü şekilde yerine getiriyoruz. Kepez’in artık Antalya’nın ön bahçesi değil Türkiye’nin de ön bahçesi olduğunu göstermeye başladı” ifadelerini kullandı.