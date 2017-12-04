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04 Aralık 2017 11:48

Kepez deplasmandan galibiyetle döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11.

Kepez deplasmandan galibiyetle döndü

04 Aralık 2017 11:48

Haftada Medcem Silifke Belediyespor deplasmanına konuk olan Kepez Belediyespor sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.


Bölgesel Amatör Lig’inde Kepez Belediyespor, Mersin temsilcisi Medcem Silifke Belediyespor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkan Kepez Belediyespor, rakibini 3-1 mağlup ederek deplasmandan mutlu döndü. Mücadele gücü yüksek maçın ilk yarısında iki takımda gol bulamadı ve soyunma odalarına golsüz beraberlikle gidildi.


Kepez Belediyespor 3-1 galip ayrıldı


İkinci yarının başlamasıyla Kepez Belediyespor oyundaki üstünlüğü ele geçirdi ve Gürcü futbolcusu VanoTsilosani ile öne geçti. Golden sonra rakip kalede pozisyonlarını arttıran Kepez Belediyespor VanoTsilosani kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. Ev sahibi ekip Silifke Belediyespor farkı 1’e indirdi. Karşılaşmada ki son sözü Kepez Belediyespor’un 99 doğumlu genç forveti Erhan söyledi. Kepez Belediyespor zorlu karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.




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