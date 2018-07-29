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29 Temmuz 2018 11:03

Kepez devlerini Arıyor

Genç yeteneklere Türkiye Basketbol 2’inci Lig’inde oynama imkanı sunan Kepez Belediyesi, yeni sporcularını arıyor.

Kepez devlerini Arıyor

29 Temmuz 2018 11:03


Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Antalyalı gençlere basketbolda kariyer kapılarını aralıyor. Kepez Belediyespor, Türkiye Basketbol 2’inci Lig’de mücadele edecek takımlarında oynamak üzere basketbolcular arıyor. Turgut Özal Spor Salonu’nda 12 Ağustos Pazar günü saat 13.00’da yapılacak seçmelere 16 yaş ve üzeri adaylar katılabilecek.


Genç yetenekler seçmelere


Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Kulüp olarak daha önce keşfedilmemiş ve fırsat tanınmamış gençlerimize yeni bir kapı aralıyoruz. Genç yetenekleri Türk basketboluna kazandırmak için böyle bir kariyer imkanı sunuyoruz. ‘Ben de basketbolda yetenekliyim’ diyen her gencimizi seçmelere katılmaya davet ediyorum” dedi.




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