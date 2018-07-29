Kepez devlerini Arıyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Antalyalı gençlere basketbolda kariyer kapılarını aralıyor. Kepez Belediyespor, Türkiye Basketbol 2’inci Lig’de mücadele edecek takımlarında oynamak üzere basketbolcular arıyor. Turgut Özal Spor Salonu’nda 12 Ağustos Pazar günü saat 13.00’da yapılacak seçmelere 16 yaş ve üzeri adaylar katılabilecek.

Genç yetenekler seçmelere

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Kulüp olarak daha önce keşfedilmemiş ve fırsat tanınmamış gençlerimize yeni bir kapı aralıyoruz. Genç yetenekleri Türk basketboluna kazandırmak için böyle bir kariyer imkanı sunuyoruz. ‘Ben de basketbolda yetenekliyim’ diyen her gencimizi seçmelere katılmaya davet ediyorum” dedi.