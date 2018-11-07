Kepez Drag Pisti açılış için gün sayıyor

Kepez Belediyesi, Akdeniz Bölgesi'nin ilk ve tek drag pistini ilçenin Odabaşı Mahallesi'nde açıyor. 11 Kasım Pazar günü saat 10.00'da açılacak olan pist, aynı gün heyecan dolu yarışlara da ev sahipliği yapacak.

Kepez Belediyesi'nin, otomobil ve motor sporları tutkunlarını Antalya'da buluşturacak olan Odabaşı Mahallesi'ndeki drag pisti açılış için gün sayıyor. Akdeniz Bölgesi'nin ilk ve tek drag pisti, 11 Kasım pazar günü saat 10.00'da açılacak. Kepez Drag Pisti, açıldığı gün Antalya Drag Yarışlarına da ev sahipliği yapacak.

Antalya'ya değer katacak

Kepez'de çok farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Tütüncü, “Akdeniz Bölgesi'nin ilk ve tek drag pistini açıyoruz. Drag pisti çok farklı yarışlara ve güzelliklere ev sahipliği yapacak ve Antalya'ya da değer katan bir yer olacak. Hayallerine kurşun sıksan yetişmeyecek bir Kepez Belediyesi var” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapacak drag pistine, geçtiğimiz gün uçak ile inerek, pistin konforunu test etmişti.