Kepez engelleri aşıyor

Kepez Belediyesi'nin ‘Engeliniz Engelimizdir' projesi kapsamında düzenlediği gezi programına katılan öğrenciler keyifli bir gün geçirdiler.

Kepez Belediyesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Engeliniz Engelimizdir' projesi bu ay Turgut Reis Ortaokulu ve Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi 2. Kademe Okulu öğrencilerini bir araya getirdi. Engelleri kaldıran, dostlukların ve arkadaşlıkların kurulmasını sağlayan proje kapsamında öğrenciler, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettiler.

Lise bahçesinde bulunan yolcu uçağını gören öğrenciler, şaşkınlıklarını gizleyemezken, özellikle kokpit bölümü öğrencilerin ilgi odağı oldu. Etkinlik kapsamında öğrenciler, günün diğer yarısını Kepez'in eğlence adresi olan Macera Park'ta geçirdiler. Birbirinden farklı birçok eğlence parkurunun yer aldığı Macera Park'ta gönüllerince eğlenme fırsatı bulan öğrenciler, yeni arkadaşlık ve dostlukların kapılarını araladılar.