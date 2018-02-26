Kepez gençleri geleceğe sağlam hazırlıyor

Kepez Belediyesi, en yoğun mesaiyi yarının büyüklerine harcıyor. Bilgi evleri, etüt merkezleri, kütüphaneler ve okullara kitap yardımları, trafik eğitim parkı, yaz ve kış spor okulları, çocuk meclisi, müzik okulları gibi bir çok proje ile el üstünde tutulan gençler ve çocuklar Kepez’de en ön planda geliyor. Kepez Belediyesi’nin girişimleri ile zararlı alışkanlıklardan uzak tutulan gençler, eğitim, kültür, sanat, spor ve müzikle büyüyen bir nesil olarak başarılı işlere imza atıyor.

Tütüncü: “Gençlerimiz kendilerini geliştirmeli”

Toplumun gençlere ve onların fikirlerine ihtiyacı olduğunu, ancak bu şekilde daha ileriye gidilebileceğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Gençler, en büyük dinamiğimizdir. Bizler yaptığımız yatırımlarla gençleri teşvik etmemiz gerekiyor. Kepez Belediyesi olarak gençleri geleceğimiz olarak görüyoruz ve onların doğru ortamlarda doğru şekillerde kendilerini geliştirmesi için gece gündüz mesai harcıyoruz” dedi.