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15 Ağustos 2018 11:20

Kepez güreşte Türkiye 3’cüsü oldu

Türkiye Küçük Minik bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda Kepez Belediyesi Spor Kulübü sporcusu 12 yaşındaki Elif Fatma Konuk, 58 kiloda Türkiye 3.

Kepez güreşte Türkiye 3’cüsü oldu

15 Ağustos 2018 11:20

’cüsü oldu.


Ankara’da gerçekleştirilen 11 yaş ve 12-13 yaş Küçük Minik Serbest Türkiye Şampiyonası’nda Kepez Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Elif Fatma Konuk, 58 kiloda Türkiye 3’cülüğü elde etti. Şampiyonaya, 100 kulüpten serbest ve grekoromen stilde yaklaşık 550 sporcu katıldı. Kepez Belediyespor alt yapısında yetişen ve bir yıl gibi kısa bir sürede antrenörlerinin özverili, kendisinin ise azimli çalışması sonucunda şampiyonaya çıkacak seviyeye gelen Elif Fatma Konuk, serbest stilde 58 kiloda yarışarak, Türkiye üçüncüsü oldu.



Ağabeyini örnek aldı


Genç yetenek Elif Fatma Konuk, küçük yaştan itibaren güreşçi olan ağabeyini örnek aldığını dile getirdi. Ağabeyi gibi güreşçi olmak istediğini belirten Konuk, “Kepez Belediyespor’da eğitim aldım. Bir yıllık antrenmanlar sonucunda Türkiye üçüncüsü oldum. Buralara gelmemde bana destek olan aileme ve her zaman yanımda olduğunu hissettiren Kulüp Başkanım Ahmet Ünlüoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.




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