Kepez kahve kokacak

Kepez Belediyesi'nin katkıları ile ‘Antalya Coffee Festival' düzenleniyor. Dokumapark'ta, 2-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, kahve severleri buluşturacak.

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Antalya Coffee Festival, 2-4 Kasım'da Dokumapark'ta yapılacak. Kahve sektörünün profesyonellerini bir araya getirecek olan Antalya Coffee Festival, tasarım ürünleri, interaktif workshoplar, seminerler, akustik konserler, sanat sergisi, ilgi çekecek birçok etkinlik ve sürpriz sanatçılar ile Antalyalıları kahvenin büyüleyici yolculuğuna çıkaracak.

Profesyoneller Antalya'da buluşacak

Dokumapark, mikro kavurucuları, yeni nesil kahve anlayışının temsilcilerini, geleneksel kahve markalarını, makine-ekipman tedarikçilerini, zincir markaları, kahve sektörüne ilişkin dernek ve vakıfları, yeme-içme sektöründeki yeni trendlerin öncülerini, blogger ve vloggerları kapsayan kahve sektörünün profesyonellerine ev sahipliği yapacak. 40 katılımcının yer alacağı Antalya Coffee Festivali'nde kahve tutkunlarını, 11 seminer, 9 workshop, 9 konser ile eğlenceli ve zengin bir etkinlik programı bekliyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan turizm cenneti Antalya, bu hafta sonu buram buram kahve kokacak. Kepez Belediyesi, yüzlerce kahvenin tadını keşfetmek isteyenleri, Dokumapark'a bekliyor.