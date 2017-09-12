Kepez Katlı Kavşak Projesi’nde tüneller birleşti

Büyükşehir Belediyesi’nin, Antalya ulaşımına büyük rahatlık getirecek Kepez Katlı Kavşak Projesi hızla ilerliyor. Projenin iki yakası birleşti. Kızılırmak ve Yeşilırmak caddeleri Kepez Kavşağı altından tünelle birbirine bağlandı. Tünel geçişişinin kazı, dolgu ve beton imalatları aralıksız sürüyor.

Yan yollar asfaltlanıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, projenin başlangıç noktası olan Yeşilırmak Caddesi’ndeki yağmur suyu menfezlerinin ve 800’lük atıksu hatlarının imalatlarını tamamladı. Caddenin doğu ve batısındaki üst yol yan şeritleri yapım işleri ekipleri tarafından asfaltlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Sakarya tüp geçişi bitti

Sakarya Kavşağı’nda bulunan tüp geçişlerin betonarme imalatları tamamlandı. 23 metre kotunda yer alan tüp geçişlerin üzeri dolgu malzemesi ile kapatıldı. Yol güvenliği açısından tüp geçişlerin üst kenarlarına araç korkulukları yapımına başlandı.

Projenin yüzde 70’i tamamlandı

Dev projenin yüzde 70’i geçildi. Projenin diğer yakası olan Kızılırmak Caddesi’nde kazı çalışmaları sürerken, ilgili kurumların alt yapı deplaseleri tamamlandı. Yağmursuyu menfez çalışmaları ve betonarme imalatları ise devam ediyor. İmalatlar tamamlandıkça üst yollar peyderpey asfaltlanarak kullanıma hazır hale getirilecek.

Kavşak üç katlı olacak

45 milyon lira yatırım bedelli Kepez Katlı Kavşak Projesi ile Mevlana yönünden gelip Varsak’a doğru giden araçlar Gazi Bulvarına gelmeden batıp, Kepez Belediyesi’nin önü dahil bin 600 metre uzunluktaki tünelden geçerek, Varsak tarafına çıkacak. İsteyen sürücüler eksi 23 metre kotunda yer alan yer altı tünelinden Sakarya Bulvarı’na geçiş yapabilecek.