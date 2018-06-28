Kepez Kent Meydanı Projesi devam ediyor

Kepez Belediyesi Kepez Kent Meydanı Projesi’nin yapımı devam ediyor. Kepez Belediyesi’nin kültürel, sanatsal, sosyal, sportif ve ticari faaliyetlerin yanı sıra, peyzaj alanlarına sahip olacak ‘Kepez Kent Meydanı Projesi’ 166 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Kepez Kent Meydanı’nda çok amaçlı etkinlik alanı, rekreasyon, spor ve toplanma alanları, tören alanı, anıt alanı, ticari birimler, kamusal alanlar, model araç oyun alanı, kaykay oyun alanı, küçük fıskiyelerden oluşan havuz yer alıyor. Çok amaçlı etkinlik alanı, konserler, söyleşiler, sergiler, mitingler gibi işlemlerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Kent meydanında yoğun olarak dört mevsim yaşayabilen endemik bitkilerin yer aldığı peyzaj alanları da oluşturulacak.

“Antalya’ya böyle büyük projeler yakışır”

Devasa bir proje inşa ettiklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez Kent Meydanı, Amsterdam’ın Dam Meydanı’ndan çok daha prestijli, Köln’ün Dom Meydanı’ndan daha değerli, Rusya’nın Kızıl Meydanı’ndan daha da büyük bir eseri ilçemizde inşa ediyoruz. Antalya’ya böyle büyük projeler yakışır” dedi.