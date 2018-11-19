Kepez lider gitti lider döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 9. hafta karşılaşmasında Manavgat Belediyespor'un evine konuk olan Kepez Belediyespor, BAL'ın lideri olarak gittiği deplasmandan liderliğini koruyarak geri döndü.

BAL 9. hafta da Manavgat Belediyespor, Kepez Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ilk golü Kepez Belediyespor'dan Fatai Adebowale Gbadamosi'den geldi. Bu golle öne geçen Kepez, sahada ataklarını sıklaştırdı ancak aynı baskın oyun Manavgat Belediyespor tarafından da oynanınca beraberliği getiren gol Burhan Coşkun tarafından kaydedildi.